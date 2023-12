S. Teresa di Riva, realizzazione del pozzo Giardino 2: i revisori dei conti mettono in guardia

La crisi idrica si è spenta, ma in Aula si sono accese le polemiche. Il nuovo pozzo Giardino 2, realizzato a fine ottobre per superare l’emergenza nelle borgate Giardino, Quartarello e San Gaetano, è finito in consiglio comunale per l’approvazione dei quattro debiti fuori bilancio scaturiti dall’affidamento urgente dei lavori e degli affidamenti necessari ad evitare disagi alla popolazione.

Se sui due interventi dell’autobotte per rifornire le famiglie, costati 4.880 euro, non vi è stata alcuna discussione in quanto è stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti della somma urgenza e le delibere sono state approvate all’unanimità, ad innescare il dibattito sono stati gli interventi di trivellazione del terreno (effettuati dalla ditta “Carini Trivellazioni Srl” di Acquedolci per 52.724 euro) e di messa in esercizio del pozzo (“Ma.No. Tecnologie e Ambiente Srls” di S. Teresa di Riva per 19.595 euro).

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da Giuseppe Cinà (presidente), Cesare Tajana e Angelo Puglisi, ha infatti espresso pareri non favorevoli al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ritenendo che «la norma consente la somma urgenza per i lavori pubblici cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile» mentre le attività non possono essere oggetto di somma urgenza «in quanto il lavoro di trivellazione e realizzazione di un pozzo può, a ragione, rientrare nella programmazione ordinaria di lavori pubblici».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina