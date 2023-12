Terremoto politico a Giardini Naxos, il sindaco Stracuzzi: "Farò ricorso contro la decadenza"

«La legge mi attribuisce trenta giorni di tempo per il deposito di un ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Messina contro la sentenza di primo grado». Cosi il sindaco di Giardini - Naxos, Giorgio Stracuzzi, dopo la sentenza del tribunale di Messina che lo ha dichiarato incompatibile e dunque decaduto perchè il fratello ha ricevuto un incarico dal Comune.

«Voglio rassicurare tutti - aggiunge - che nel frattempo nessuna decadenza automatica verrà a verificarsi, né per il sottoscritto né per la Giunta che mi sostiene. Abbiamo da portare avanti un importante programma di riforme amministrative e finanziarie, che abbiamo messo in cantiere con la Giunta».

"Sono amareggiato - conclude - per aver involontariamente portato Giardini Naxos agli onori della cronaca, senza tuttavia che potessi minimamente intervenire per porvi rimedio. Se un responsabile può essere individuato, questi è certamente chi ha proposto l’azione popolare, per non aver mai avuto davvero a cuore le sorti di Giardini. Gli incarichi professionali affidati da altri ad un mio familiare sono rimasti in vigore senza che potessi fare nulla. E’ noto che il sindaco non attribuisce e non revoca appalti, in questo caso, di servizi. Anche questa situazione dimostra quanto sia paradossale ed irrazionale la conclusione del Tribunale».