Terremoto a Giardini Naxos, decade il sindaco Giorgio Stracuzzi

Terremoto al Comune di Giardini Naxos. Il sindaco Giorgio Stracuzzi è stato dichiarato decaduto dalla carica dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Messina, presieduta dal giudice Corrado Bonanzinga.

Il provvedimento stabilisce che il primo cittadino, eletto nel 2020, non può ricoprire la carica di sindaco per incompatibilità con la contestuale decadenza. Una vicenda legata ad un incarico di progettazione affidato nel luglio 2021 al fratello del sindaco, vincitore di una gara bandita dall’Ufficio tecnico, che ha fatto finire Giorgio Stracuzzi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 61 del Testo unico degli Enti locali, che vieta di ricoprire la carica di sindaco a coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado assegnatari di di lavori o servizi comunali.

La decadenza dalla carica di sindaco è stata promossa davanti al tribunale civile con un’azione popolare, sostenuta dai consiglieri di minoranza Agatino Bosco e Francesco Palumbo. La cessazione anticipata del sindaco comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo Consiglio comunale e la nomina di un commissario straordinario, con l’avvio delle procedure dirette all’indizione di nuove elezioni.