Taormina dimentica le difficoltà e stanzia 300.000 euro per gli addobbi

Luci, alberi, fontane e spettacoli per celebrare le festività di fine anno in grande stile. Taormina si prepara a regalare a cittadini e turisti un’atmosfera unica, con un impegno non indifferente soprattutto a livello economico. L’Amministrazione del sindaco Cateno De Luca ha infatti stanziato 300.000 euro per addobbi, installazioni e organizzazione di eventi, «per abbellire la città - viene spiegato nei provvedimenti adottati dalla Giunta - e incentivare l’attività di enti e associazioni culturali impegnati nella salvaguardia della cultura e delle tradizioni locali, sia nel centro storico che nelle frazioni, in modo da renderla accogliente per i visitatori».

