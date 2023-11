Ancora concorsi al Comune di Messina: entro l'anno novità per funzionari e polizia municipale

Concorsi vecchi e nuovi che si incrociano nell’autunno di Palazzo Zanca. All’ombra di un bilancio consuntivo che sarà approvato ben 12 mesi dopo la conclusione dell’anno contabile, le porte girevoli del Comune si arricchiscono di due nuovi capitoli. Il primo riguarda la polizia municipale, il secondo i funzionari che potrebbero arrivare mettendo il loro stipendio sul conto del Governo. Partiamo dagli agenti. Entro la fine dell’anno, se la procedura autorizzativa del ministero dell’Interno andrà a buon fine, sarà lanciato il concorso per 100 nuovi vigili urbani. Ma i nuovi arrivi nel Corpo ( a proposito venerdì ci sarà la prima uscita pubblica del nuovo comandante Maurizio Cannavò) saranno di più. L’altra novità riguarda invece i funzionari del Comune. Sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e nella sezione dedicata agli avvisi è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse che avvia il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione.

