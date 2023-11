Messina, la delibera su Croce presto in Consiglio. I possibili scenari

Potrebbe essere la settimana del redde rationem sul caso Maurizio Croce. Il consigliere comunale di Forza Italia, eletto come miglior perdente tra i candidati sindaco, è da tempo nell’occhio del ciclone per più motivi: l’assenteismo cronico (una decina di presenze su circa 140 sedute) da una parte, gli incarichi contemporanei come soggetto attuatore del commissario di governo per il dissesto idrogeologico e, da un paio di giorni, anche componente designato dalla Regione del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale.

Mercoledì scorso il tema è tornato per l’ennesima volta protagonista dentro l’aula del consiglio comunale, dove è stato lo stesso Croce a difendersi, ma proprio in quella occasione il presidente del Consiglio, Nello Pergolizzi, ha annunciato l’imminente predisposizione, da parte della dirigente agli Affari generali di Palazzo Zanca, Laura Strano, della delibera che, di fatto, costringerà l’Aula a esprimersi sul caso Croce.

Sarà una delibera con la quale si darà la possibilità a Croce di controbattere alle contestazioni del Comune, che dovrebbero vertere sulla sopraggiunta ineleggibilità, più che sull’incompatibilità, rispetto al ruolo di soggetto attuatore. Il nuovo incarico all’Autorità portuale, infatti, è recentissimo e su questo è stato ancora Pergolizzi, tra i più accaniti sulla vicenda (insieme al capogruppo di “Con De Luca per Basile”, Pippo Trischitta), a chiedere formalmente un parere alla segretaria generale, Rossana Carrubba.

Sarà proprio quest’ultima, probabilmente già oggi, a vidimare l’ultima stesura delibera, che a quel punto verrà trasmessa in consiglio comunale. E lì, quando si arriverà al momento del voto, molti sono curiosi di vedere come si schiereranno i consiglieri, posto che in tanti non hanno una grande voglia di pronunciarsi sulla vicenda, anche per questioni politiche.

