Non solo il nodo comandante: la polizia municipale di Messina è un caso

Nell’agenda del dibattito politico c’è, cerchiato in rosso, il tema polizia municipale. La nomina del nuovo comandante per sei mesi – Maurizio Cannavò, attuale comandante della polizia municipale di Ragusa, presso la quale dovrà assicurare la presenza per un giorno a settimana (anche da remoto) –, dopo l’irremovibile benservito a Stefano Blasco e il rinvio sine die del più volte annunciato concorso, ha riacceso i riflettori su un Corpo che, da sempre, paga lo scotto di una carenza d’organico importante. Una carenza alla quale l’Amministrazione, come ribadito di recente dal sindaco Federico Basile, vuol far fronte con cento assunzioni a stretto giro, ma che deve fare i conti con i numeri di oggi. Numeri, in realtà, piuttosto impietosi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina