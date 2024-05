Rigenerazione urbana e riqualificazione di 40 borghi di Calabria e Sicilia, il progetto in Commissione Europea

Raccontare le storie di quaranta borghi di Calabria e Sicilia, di cui ben 32 della provincia di Messina, attraverso i progetti di riqualificazione di immobili e aree abbandonate, in cui la sostenibilità, la qualità estetica e l'inclusione sociale diventano i pilastri fondamentali ispirandosi ai valori e ai principi del Nuovo Bauhaus europeo (NEB). Il convegno sul "Modello di sviluppo turistico dei borghi culturali nel ciclo di programmazione 2021-2027" si terrà domani nella Commissione e del Parlamento Europeo a Roma. Responsabile dell’iniziativa Carlotta Previti che presenterà un primo nucleo di progetti pilota finanziati dal Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale da lei ideato avvalendosi di un team internazionale di esperti in architettura contemporanea, design creativo, sostenibilità ambientale, inclusione sociale, economia e gestione di fondi pubblici. La co-progettazione con i territori ha fatto emergere casi di assoluta eccellenza garantendo resilienza nelle comunità locali nei confronti degli effetti della crisi sociale ed economica, rendendo questi luoghi non solo più vivibili e attrattivi, ma anche socialmente inclusivi, promuovendo la residenzialità turistica e avviando nuove attività culturali ed artistiche incoraggiando i cittadini a riappropriarsi di luoghi "dimenticati".