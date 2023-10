Sud chiama Nord, oltre 500 all'assemblea regionale. Cateno De Luca: "E' il momento di mostrare i muscoli"

Oltre 500 partecipanti hanno partecipato all’assemblea regionale siciliana di Sud chiama Nord a Enna. Cateno De Luca traccia la via che entro marzo porterà all’assemblea nazionale di Roma. Adesso Sud chiama Nord si ramificherà in tutta la Sicilia con l’elezione dei coordinatori comunali, provinciali e regionali. "Abbiamo preso oltre 500 mila voti alle ultime regionali e siamo il primo partito in Sicilia, ricorda De Luca, adesso bisogna trasformare questa onda positiva in una struttura capillare, indossare chiaramente la maglia di Sud chiama Nord e intercettare tutti i nostri simpatizzanti perché vanno coinvolti attivamente», afferma De Luca.

«Si andrà al voto e bisogna che le forze d’opposizione e alternative a questo centro destra facciano fronte comune. Io ci sono, del resto ho preso 500mila voti alle ultime regionali», aggiunge In vista delle europee invece De Luca ribadisce che sarà fondamentale sia il tesseramento in tutta Italia che la raccolta fondi, perché una campagna elettorale per le europee costa. "Adesso - dice - , è arrivato il momento di mostrare i muscoli e la nostra forza, partendo dalla Sicilia e arrivando in ogni regione d’Italia." L'appuntamento è per sabato 2 marzo 2024 con all’assemblea nazionale che porterà alla definizione della strategia in vista delle Europee.