Terremoto a Giardini Naxos: si dimette l'assessore al Bilancio Salvatore Spartà, parte il toto assessore

Le dimissioni dell’assessore al Bilancio, Pnrr, Lavori pubblici, Salvatore Spartà, sono state viste dal mondo politico ed amministrativo giardinese come il più classico dei “fulmini” abbattutosi a ciel sereno in uno scorcio di fine settimana. Nessuno della squadra di Governo come degli ambienti vicini alla lista civica “Stracuzzi Sindaco” si aspettava o aveva avuto sentore che il neo assessore Spartà potesse arrivare ad una decisione così drastica e soprattutto, in tempi così vicini dall’assegnazione delle deleghe.

A pochi mesi dal “cambio in corsa”, voluto dal sindaco Giorgio Stracuzzi che è passato da una Giunta, figlia della vittoria elettorale avvenuta nell’ottobre del 2020 ad un’inedita squadra “Tecnica” che ha come obiettivo recuperare il tempo fin qui perduto ed accompagnare questa seconda parte di legislatura fino alla scadenza naturale dell’ottobre 2025. Ieri mattina, all’apertura degli uffici dopo i due giorni non lavorativi, la lettera delle dimissioni dell’assessore Salvatore Spartà ha fatto tremare le solite pareti dell’antico Palazzo Municipale.

Si è messo in moto il passaparola e in poche ore nelle principali piazze e nei bar più rinomati della località turistica messinese, non si parlava d’altro. Tutti a chiedersi il perché di tale gesto. Non potevamo non sentire il dimissionario Spartà che non ha voluto commentare, anzi ci ha anticipato che la sua lettera verrà resa pubblica direttamente dal presidente del Consiglio avv. Antonella Arcidiacono che la leggera nel corso del Consiglio di stamani convocato in prima seduta alle 10,30. Anche il sindaco Giorgio Stracuzzi, appreso la decisione dallo stesso delegato, ieri non ha voluto commentare l’improvviso abbandono rinviando ogni decisone nel parlamentino cittadino. Ovvio, che si vuole raffreddare le dinamiche delle polemiche. Ma intanto si è aperto il Toto assessore.