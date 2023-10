Piani integrati e Pnrr, Messina accelera

Grande attenzione ma niente allarmismi. Si accendono i riflettori sull’attuazione dei Piani urbani integrati, quei progetti sui quali puntano molto le Città metropolitane italiane e, in particolare, quella di Messina che ha in gioco un investimento di oltre 135 milioni di euro, il più rilevante in percentuale rispetto anche alle altre Città metropolitane dell’Isola, Palermo e Catania.

Giovedì scorso a Roma, al termine del confronto voluto dal ministro Raffaele Fitto con l’Anci e i sindaci metropolitani, si è deciso che i Piani urbani integrati rimarranno sotto l'ombrello dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma l’esponente del Governo Meloni è stato chiaro: «I Comuni dovranno rispettare tassativamente le scadenze perché la mancata realizzazione anche di uno solo degli interventi rischia di compromettere il finanziamento europeo della misura indicata, con conseguenti penalizzazioni». Notizia positiva, da un lato, perché nei mesi scorsi era stata ventilata l’ipotesi di togliere dal Pnrr i progetti di rigenerazione urbana. Dall’altro lato, però, adesso tocca ai Comuni e alle Città metropolitane, chiamate a rispettare le rigorose scadenze. Il ministro Fitto ha chiesto ai sindaci di procedere velocemente, «entro sette giorni», all’aggiornamento dei dati del monitoraggio, per «consentire una valutazione con la Commissione europea rispetto alle prossime azioni da intraprendere» e ha anticipato che il Governo intende adottare un provvedimento “ad hoc”, nel quale si chiarirà che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, «i soggetti attuatori saranno chiamati a concorrere al pagamento della sanzione e ad assicurare il finanziamento degli interventi ritenuti inammissibili».

