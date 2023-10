Villafranca, tentativi di riconciliazione in corso all’interno della giunta Cavallaro

Potrebbe ripartire presto l'Amministrazione Cavallaro, dopo le ultime vicissitudini che hanno visto i due gruppi di maggioranza prendere le distanze dal sindaco. Su quel che sarà il nuovo assetto, però, non c'è ancora nulla di certo. Tuttavia, gli ultimi incontri tra Cavallaro e i suoi assessori potrebbero in un certo senso aver sanato le incomprensioni che si sono venute a creare nell'arco di questi ultimi mesi all'interno della squadra. Da quel che emerge nella cittadina tirrenica, i recenti incontri sono stati volti alla ricerca di una soluzione. Di fatto, il sindaco non ha ancora rilasciato dichiarazioni né annunciato quale sarà la sua scelta, ma forse gli animi si sono calmati dopo i malumori subentrati a seguito della revoca delle deleghe agli assessori, avvenuta più di un mese fa.

Facendo un passo indietro, a distanza di pochi mesi dall'insediamento del consiglio comunale, e quindi dalle elezioni del giugno 2022, a causa di alcune divergenze politiche all'interno della maggioranza, si è creata una vera e propria spaccatura, che ha indotto la compagine originaria a distinguersi in due gruppi. Già questo è stato un primo passo che ha alimentato le incomprensioni, che a loro volta hanno compromesso la serenità amministrativa, ed in primis quella del sindaco. Quest'ultimo, inizialmente, ha agito con moderazione, mostrandosi sempre propenso a trovare la giusta unione di intenti nella squadra e un equilibrio che potesse arginare gli attriti. Evidentemente tutto questo non si è verificato e ciò lo ha in un certo senso “costretto” a rimettere in discussione l’intero gruppo. Ha pertanto deciso di revocare le deleghe ai cinque assessori Barbara Di Salvo, Gianfranca Alessi, Nino Costa, Gaetano Lamberto e Angelo Giacobbe, partendo dal presupposto che una riflessione avrebbe fatto bene a tutti. Nell'attesa di una nuova ridistribuzione delle deleghe, però, i due gruppi di maggioranza “Villafranca bene comune” e “Coerenza e concretezza” hanno deciso nei giorni scorsi di ritirare i loro assessori dall’Esecutivo, attribuendo al sindaco la responsabilità di non avere ancora deciso.

