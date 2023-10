Villafranca Tirrena, il gruppo "Villafranca bene comune" ritira i propri assessori dalla Giunta

Un vero e proprio tsunami politico si è abbattuto sul sindaco Giuseppe Cavallaro. Dopo la scelta di revocare le deleghe agli assessori, nell'attesa di una nuova decisione, il gruppo “Villafranca Bene Comune” ha preso le distanze dal primo cittadino. Il gruppo ha ritirato i propri assessori, ovvero le due componenti della giunta municipale Barbara Di Salvo e Gianfranca Alessi, rimettendo anche la delega del vicepresidente del consiglio comunale, Pietro Costagiorgiano.

"Non possiamo più sostenere l’Amministrazione Cavallaro, già più volte perdonata per le inadempienze, gelosie ingiustificate, ritardi e obiettivi mancati - dichiara “Villafranca Bene Comune” -. È giunto il momento di una presa di posizione decisa, che sia anche un appello per tutti i consiglieri comunali e amministratori che condividono con noi questa inevitabile riflessione. Ci scusiamo con i nostri cittadini e sostenitori se abbiamo atteso, forse troppo, per comprendere che non è più possibile continuare con questo progetto politico-amministrativo. Auguriamo al sindaco di ritrovare la via migliore per una futura Amministrazione".

Il documento è a firma di Gianfranca Alessi, Barbara Di Salvo, Matteo De Marco, Salvatore Puglia, Pietro Costagiorgiano, Andrea Alizzi e Gianfranco Ammendolia. Naturalmente è attesa da parte del sindaco una riflessione sui motivi di questa crisi e sulle decisioni che intende intraprendere alla luce delle ultime novità.