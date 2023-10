"Non cedo ai ricatti": De Luca in diretta social dopo l'addio di Dafne Musolino

"La compravendita dei parlamentari ha sempre caratterizzato i parlamenti di tutte le epoche... In questi giorni non ho ceduto all’ennesimo ricatto e stamattina la nostra senatrice Dafne Musolino ha ufficializzato la sua adesione ad Italia Viva facendosi irretire dal buon Matteo Renzi". Con queste parole Cateno De Luca - leader del partito Sud chiama Nord, primo cittadino di Taormina ed ex sindaco di Messina - annuncia sul proprio profilo Facebook una diretta per chiarire i retroscena che hanno portato oggi al clamoroso comunicato del passaggio.