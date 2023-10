Taormina, l'ex sindaco Mario Bolognari si dimette da consigliere: al suo posto Marcello Passalacqua

L’ex sindaco di Taormina, Mario Bolognari, si è dimesso oggi dalla carica di consigliere comunale di minoranza. Dimissioni immediate e irrevocabili inviate al Consiglio, riunitosi nel pomeriggio, “Con l‘augurio a tutti i consiglieri di buon lavoro e la mia speranza che il Consiglio mantenga un alto profilo e la sua funzione istituzionale di espressione della volontà dei cittadini”.

Al suo posto subentrerà sui banchi dell’opposizione Marcello Passalacqua, primo dei non eletti della lista elettorale che sosteneva Bolognari. Nei giorni scorsi il Circolo del Partito democratico di Taormina aveva chiesto le sue dimissioni “per non far passare la contestazione degli errori della maggioranza come nostro personale livore da sconfitta e non come diritto di opposizione dell’operato di una Amministrazione che ha già commesso numerosi gravi errori. Niente più alibi quindi, ma l’Amministrazione risponda alla città, dentro la quale noi ricostruiremo un’opposizione reale e diffusa sul territorio”.