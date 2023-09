Messina, torna in Consiglio il doppio incarico di Salvo Puccio

L’amministrazione comunale ci riprova. E la sensazione diffusa è che stavolta potrebbe anche riuscire nell’obiettivo. L’obiettivo è quello di rendere doppio l’incarico di direttore generale di Salvo Puccio: non solo Palazzo Zanca, ma anche Palazzo dei Leoni. Al fianco del sindaco Federico Basile non solo al Comune, ma anche alla Città metropolitana. Per far sì che questo accada – come già avvenuto con la segretaria generale Rossana Carrubba, che ricopre lo stesso incarico nei due enti – serve che il consiglio comunale approvi uno schema di convenzione tra Comune e Città metropolitana, appunto. Un atto che assunto un significato squisitamente politico, tant’è che nello scorso mese di giugno, al primo tentativo, l’Aula ha bocciato la proposta dell’Amministrazione, facendo valere il peso dei numeri di cui gode l’opposizione: 16 contro 15.

Ma non solo. In ballo, in queste settimane, c’è un’altra questione che, chiusa la querelle sul doppio incarico di Puccio, potrebbe approdare in Aula: l’aumento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Le indennità di sindaco, Giunta e presidente del Consiglio sono state già aumentate praticamente ad inizio mandato. Lo stesso, però, non è accaduto con il consiglio comunale, a differenza di altre città.

