Commissione Bicamerale sull’Insularità, il deputato messinese Calderone nominato presidente

“È motivo di grande orgoglio per me e per il mio partito la nomina a presidente della Commissione Bicamerale sull’Insularità. Ringrazio Forza Italia, i partiti di maggioranza e coloro i quali hanno riposto fiducia in me. Questo Governo di Centrodestra è il primo a dare un segnale ulteriore e concreto nel contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità con l’istituzione di questa Commissione - che sarà composta da dieci deputati e dieci senatori nominati dai presidenti delle rispettive Camere - ed avrà il compito di ridurre il gap cronico delle nostre Isole: Sardegna, Sicilia ed isole minori rispetto alla terraferma. Ringrazio il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ed il presidente dei deputati, Paolo Barelli per questo incarico di responsabilità e garantirò il massimo impegno fin da subito per affrontare le problematiche delle nostre Isole che, lo ricordo, hanno loro pieno riconoscimento nella nostra Costituzione, che riconosce la peculiarità delle Isole e promuove tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”. Lo dichiara il deputato azzurro, Tommaso Calderone, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia

«La nomina del deputato Tommaso Calderone alla guida della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità è un’ottima notizia per la Sicilia. Sono convinto che il parlamentare siciliano possa essere la migliore figura istituzionale per condurre a soluzione una vertenza storica che costa ai siciliani oltre 6 miliardi di euro all’anno». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Con l’inserimento in Costituzione del nuovo articolo 119, che riconosce "le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità" - prosegue - infatti, finalmente, la nostra terra potrà colmare quel gap derivante dalla mancanza di collegamenti stabili con il resto del Paese. Proprio sulla vicenda del "caro voli", il mio governo, fin dall’insediamento, ha posto il tema nella propria agenda politica, con numerosi esposti all’Antitrust e attivandosi per l’arrivo di un terzo vettore per i collegamenti con Roma. Faccio al presidente Calderone i migliori auguri di buon lavoro e garantisco, da subito, tutta la massima collaborazione da parte della Regione Siciliana».