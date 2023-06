Messina, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dell'elezione di Nello Pergolizzi. Fissata l'udienza di merito

Il Tar di Catania ha respinto la richiesta di annullamento e di sospensione della delibera di elezione di Nello Pergolizzi a presidente del consiglio comunale. L'istanza era stata presentata dai 17 Consiglieri di opposizione alla giunta Basile, un variegato schieramento che va da FdI e Forza Italia fino al Pd. Il tribunale amministrativo regionale ha fissato per il 27 luglio l'udienza nel merito del ricorso. Pergolizzi resta in carica sino a quella data.

La nota dei 17

"Il TAR di Catania, rilevando che la controversia relativa all’elezione a Presidente del Consiglio Comunale di Nello Pergolizzi “presenti aspetti di indubbia delicatezza istituzionale” ed “anche al fine di evitare una paralisi operativa dell'organo consiliare” ha ritenuto di non accogliere la richiesta di emissione di un decreto “inaudita altera parte” prediligendo - al fine di decidere sulla questione - un confronto tra le parti in sede collegiale che si terrà all’udienza del 27.07.2023". Lo precisano con una nota i 17 Consiglieri Comunali che hanno contestato davanti al Giudice Amministrativo la delibera di elezione di Nello Pergolizzi a Presidente del Consiglio Comunale di Messina.

La precisazione di Ciro Gallo, legale dei ricorrenti

"Preciso che il tar non ha respinto la domanda cautelare - interviene Ciro Gallo, legale dei 17 consiglieri comunali che hanno presentato ricorso - ha solo ritenuto di non accordare la tutela monocratica rilevando che, pur sussistendo aspetti di indubbia delicatezza istituzionale, anche al fine di evitare una paralisi operativa dell'organo consiliare, è stato deciso di fissare per il 27 luglio l’udienza camerale in cui sarà discussa la sospensione cautelare della delibera di nomina di Pergolizzi. Tutto sommato risulta condivisibile il prudente provvedimento del TAR che ci lascia fiduciosi per l’accoglimento del ricorso".