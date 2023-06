Messina, la segretaria generale Rossana Carrubba chiarisce: "Ho sempre risposto ai consiglieri"

Non ci sta a diventare bersaglio delle polemiche politiche tra le fazioni d’Aula. Rivendica l’assoluta correttezza del proprio operato e la garanzia del ruolo “super partes” affidato a chi guida la segreteria generale dell’Ente locale. Rossana Carrubba affida a poche righe la sua replica, dopo il botta e risposta che ha visto coinvolti i consiglieri comunali di opposizione alla Giunta Basile e il presidente dell’Aula, Nello Pergolizzi. Una bagarre, che dura ormai da diverse settimane, che ha coinvolto anche la segretaria generale di Palazzo Zanca.

«È opportuno precisare che nessuno degli scriventi – così recita il documento dei 17 consiglieri dell’opposizione – ha messo in dubbio la professionalità della dott.ssa Carrubba, tuttavia diverse ultime posizioni assunte dalla medesima hanno minato il rapporto di cordialità e garbo istituzionale necessario a garantire la fiducia tra le parti (quantomeno con una parte dell’aula consiliare, allo stato rappresentativa della maggioranza), e ciò indipendentemente dalle assonanze politiche che ciascuno legittimamente può coltivare. A tal proposito, è il caso di rammentare che ultimamente e in più occasioni la dott.ssa Carrubba si è rifiutata, cosa mai accaduta prima, di fornire il proprio parere su diverse questioni sollevate in consiglio, e ciò malgrado le richieste espresse dei consiglieri. È fin troppo evidente che il clima teso scaturito dalla contestata elezione del collega Pergolizzi è destinato ad acuirsi in relazione all’atteggiamento assunto dal medesimo nella gestione dell’aula».

