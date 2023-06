Taormina, ex villaggio “Le Rocce”: dopo 51 anni si riscrive il suo futuro

Arriva il momento della svolta per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex villaggio “Le Rocce”.

La consegna dei lavori, attesa dopo l'estate, avverrà adesso. La data in agenda è il 29 giugno. Si tratta di interventi finanziati alla Città metropolitana di Messina con fondi europei per un importo di 7. 551.000 euro. La somma è stata ottenuta da Palazzo dei Leoni attraverso il “Pnrr”.

L'intervento in programma è denominato “Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio ex villaggio “Le Rocce” con il relativo recupero edilizio” ed è inserito nel “Piano Urbano Integrato” della Città metropolitana di Messina.

L'obiettivo è quello di far tornare il bene all'antico splendore, senza più il rischio di veder diventare “Le Rocce” un albergo o, comunque, un ennesimo “feudo” di privati in città.

I lavori dovrebbero consentire, in particolare, la sistemazione dei 23 bungalow presenti all'interno del complesso e ridotti in condizioni precarie da un lunghissimo periodo di degrado, abbandono e chiusura dell'ex villaggio turistico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina