Le "nuove" nomine di De Luca a Taormina: all'ASM arrivano Campagna, Picciolo e La Rosa

Arrivano le nome all'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina. Nell'ambito delle candidature che sono arrivate tramite l'apposito avviso pubblico, è stato nominato ieri dal sindaco Cateno De Luca il consiglio di amministrazione della municipalizzata con le tre nomine riguardanti il presidente e i due membri. Il presidente scelto da De Luca è Giuseppe Campagna, il 60enne attuale presidente dell'Atm di Messina. Faranno parte anche il 58enne professionista taorminese l'avv. Davide La Rosa ed il 62enne Pietro Picciolo, di Messina. Anche per l'ente di contrada Lumbi, De Luca sceglie, dunque, di seguire la linea delle nomine di "fiducia" che erano state decise in precedenza per gli esperti del primo cittadino.

Nel frattempo De Luca ha anche nominato un altro esperto al Comune di Taormina, che arriva da Palazzo Zanca. Con ulteriore provvedimento, cioè con un decreto sindacale, il primo cittadino di Taormina ha affidato l'incarico di esperto a titolo gratuito all'attuale direttore generale del Comune di Messina, il taorminese Salvo Puccio. Al dg del Comune di Messina è stato affidato l'incarico di esperto alle attività connesse alla pianificazione strategica ed attuazione degli interventi nell'ambito del Pnrr e fondi extra bilancio, gestione delle opere pubbliche e servizi, ambiente e territorio.

Gli esperti nominati da De Luca al momento sono complessivamente 14. Si tratta del sindaco di Messina, Federico Basile, Giuseppe Lombardo Maria Grazia Interdonato, Luciano Fumia, Roberto Cicala, Massimo Brocato, Valeria Asquini, Antonino Cascio, Francesco Giorgio, Silvia Strazzeri, Beatrice Briguglio. E ora, come detto, arriva Puccio. Inoltre per due componenti del nuovo CdA di Asm è stato richiesto un doppio impegno: il neopresidente di Asm, Campagna, è stato nominato anche esperto del sindaco per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, mobilità, sostenibile e viabilità, parcheggi, finanziamenti, attività promozionali e organizzazione eventi connessi. Infine il neoconsigliere del CdA Asm, La Rosa, è stato nominato esperto del sindaco alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.