Messina, Basile traccia il bilancio dopo un anno da sindaco: "La continuità si vede nei fatti"

Il sindaco Federico Basile, ad un anno dell’elezione a primo cittadino di Messina, stamani nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca ha incontrato la stampa per tracciare un bilancio. Tanti gli argomenti trattati partendo dalla continuità con l'amministrazione De Luca che, secondo il primo cittadino, "ha progettato, trovato finanziamenti, sistemato il comune ed oggi si vedono i risultati, partendo dai cantieri".

Assunzioni e finanza

Argomento assunzioni. "L'obiettivo era mille assunzioni, di cui 920 nel giro di un anno, tra comune e partecipate.

Finanza. "Il tema della finanza è importante, ha detto Basile, tutto il lavoro fatto, partendo dalla riduzione della massa debitoria, troverà giusto riconoscimento dalla Corte dei conti. Negli anni il problema era sempre stato rimandato".

Modello Messina

Basile ha poi sottolineato la crescita della città divenuta anche modello per altre amministrazioni. "Oggi Messina ha un appeal importante, ha proseguito Basile, esempio virtuoso a partire dalla gestione amministrativa, molti comuni mi chiedono com’è nata la Social City. Venendo in Sicilia si parla di Messina, non solo per i grandi eventi. Per portare eventi di questa natura c’è un grande lavoro dietro e va premiato".

Squadra di governo

Basile poi si è soffermato sulla sua Giunta. "Una grande squadra che sta portando avanti un buon lavoro. Un ringraziamento va a Francesco Gallo e Dafne Musolino, che adesso costituiscono un importante rappresentanza a livello nazionale, hanno fatto tantissimo e tanto stanno continuando a fare".

Fuori programma

Durante la conferenza stampa del sindaco, visita a sorpresa delle conduttrici del Tezenis Summer Festival di Radio 105, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli

Presenti i vertici della società partecipate per tracciare un bilancio suo loro operato