Elezioni Pace del Mela: La Malfa punta ad un paese sostenibile, Pagano pianifica

«Fare il sindaco del mio paese è stato per me un grande onore, ma anche un onere impegnativo per il quale mi sono speso con totale abnegazione. Il mio obiettivo continuare ad amministrare per completare il percorso avviato, con spirito di servizio, in modo pratico, sempre per il bene di Pace del Mela. Guardando al futuro delle nuove generazioni, cui voglio lasciare un paese vivo, più verde, sostenibile».

Parla così Mario La Malfa, 50 anni, «da buon padre di famiglia, che sente la responsabilità del lavoro fatto e di quello ancora da fare», a due settimane dal voto per la carica di primo cittadino. In questa scalata per il secondo mandato, è pronto a sfoderare i sui assi, sostenuto dalla sua “Per Pace del Mela”, che chiama "grande famiglia", una squadra che non ha nessuna identificazione con partiti politici ma con accanto figure di rilievo, come il deputato nazionale di Forza Italia Tommaso Calderone, il deputato regionale di Fratelli D'Italia Pino Galluzzo e il componente segreteria regionale del Pd Giacomo D'Arrigo.

_____________________________________________________________________

«Pace del Mela deve avere nuove progettualità per puntare al rilancio economico. Il nostro è un comune che ha una localizzazione strategica per promuovere idee realizzabili e sostenibili». L’architetto Danilo Pagano è convinto che con la sua Amministrazione possa arrivare la svolta in un territorio che oltre ad essere sede di una delle aree industriali più importanti di Sicilia è inserito anche nella zona Zes, da lui ritenuta “un’opportunità, tenuto conto che, come più volte affermato anche in ambito nazionale, le aree individuate, nel loro insieme, potrebbero diventare hub logistico, energetico e produttivo dell’intera regione mediterranea. Pagano, 56 anni, capogruppo di minoranza consiliare ed erede della lunga esperienza politica del padre Francesco Pagano, sindaco dal 1979 al 1989, e del fratello Carmelo, primo cittadino dal 1998 al 2003 propone «un modo diverso di amministrare, ascoltare la gente, programmare. Una visione innovativa ma soprattutto la voglia di mettersi al servizio dei cittadini e rilanciare il nostro paese». E intende farlo partendo dalle opportunità offerte dal particolare momento storico.

