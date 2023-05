Elezioni Alì Terme, Micalizzi contro Di Blasi: toni pacati ma programmi... agguerriti

Un confronto politico ma anche un confronto sulla campagna elettorale e sulle emergenze che assillano il paese ionico. Su questa linea la “Gazzetta del Sud” a messo a confronto i due candidati primo cittadino - Tommaso Micalizzi e Agata Di Blasi - porgendo loro gli stessi interrogativi.

- Che tipo di campagna elettorale vi aspettate?

Micalizzi: «Quella già cominciata sarà una campagna elettorale per certi versi inedita. Questo perché io e l’altra candidata sindaco siamo amici, colleghi e ci rispettiamo moltissimo. Il nostro comune invito è stato quello di abbassare i toni e di presentarci agli aliesi in maniera propositiva. I cittadini di Alì Terme saranno liberi di scegliere in base alle proposte da noi presentate.

Di Blasi: «Io e i componenti della mia lista ci siamo candidati per comunicare la nostra totale disponibilità a studiare insieme le soluzioni più giuste ed eque, per realizzare le proposte di sviluppo più idonee e sostenibili, per proseguire un percorso di crescita condiviso da tutti. Pertanto ci auspichiamo una campagna elettorale basata sul rispetto e sulla sincerità, dove emergano idee, competenze e valori».

- Quali sono secondo voi le risposte più immediate che i cittadini si aspettano dai loro futuri amministratori?

Micalizzi: «Gli aliesi, a mio avviso, si attendono la vicinanza dell’amministrazione locale. Ben vengano le grandi opere, ma senza dimenticare il quotidiano».

Di Blasi: «Portare a compimento le grandi opere cominciate, pur sapendo quanto sia indispensabile il quotidiano e l’ordinaria amministrazione. Su questo si basa il mio impegno con i cittadini sia in termini di qualità dei servizi offerti che di condizioni di sostenibilità ambientale».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata