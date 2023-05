Messina, maggioranza scollata in Consiglio. S’impone una riflessione

Sono evoluzioni fisiologiche, si dirà. I cambi di casacca ci sono stati sempre e sempre ci saranno, non c’è stata mai una consiliatura finita senza scossoni, senza ribaltoni o senza “transumanze”. È tutto vero. Ma ci sono segnali evidenti di uno scollamento all’interno della maggioranza che alle elezioni del giugno 2022 sostenne il candidato sindaco di Cateno De Luca, Federico Basile. Non è trascorso neppure un anno da allora e quella stessa maggioranza uscita dalle urne, ha perso, e sta continuando a perdere, pezzi per strada. Da schiacciante che era (rafforzata con l’ingresso di due consiglieri provenienti da liste che non avevano sostenuto Basile) a quasi minoranza d’Aula, è un bel salto all’indietro.

«Hanno stravinto le elezioni, faranno quello che vorranno», erano stati i commenti all’indomani del successo elettorale, soprattutto quando si è saputo che il Premio di maggioranza sarebbe spettato ai gruppi “deluchiani”. Ora in Consiglio lo scenario è ben diverso, per il momento, di assoluto equilibrio. E se questo conforta chi crede nella democrazia dei pesi e contrappesi, è pur vero che una riflessione il sindaco e la sua squadra dovranno necessariamente farla.

© Riproduzione riservata