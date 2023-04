Amministrative Pace del Mela, scende in campo Angela Bianchetti

Angela Bianchetti si candida a sindaca di Pace del Mela. D'ora in poi correranno in tre. La consigliera di opposizione, fervente ambientalista e paladina dei diversamente abili, 66 anni e pacese d'adozione ormai da molti anni, ha deciso di lanciarsi nella competizione che la vedrà antagonista del sindaco uscente Mario la Malfa e dell'altro candidato sfidante Danilo Pagano. Si presenterà ai cittadini con la lista "Pace del Mela R-Esiste", come - “atto di amore verso il mio paese e di sevizio ai cittadini”. Dopo gli intensi trascorsi nella minoranza consiliare si dichiara pronta a questa nuova avventura. “In questi anni di serrato impegno nell'esclusivo interesse dei cittadini ho potuto toccare con mano le gravi difficoltà che affliggono la comunità, il nostro programma si basa su interventi risolutivi e concreti” e ancora - “Pace del Mela merita una politica diversa basata sulle esigenze quotidiane, fatte da semplici e piccole cose che purtroppo negli ultimi decenni sono mancate, dalla manutenzione ordinaria delle strade, alla sistemazione dell'acquedotto, ad una maggiore attenzione verso le fasce più deboli, alla difesa dell'ambiente e della salute pubblica” - ha detto determinata la neo candidata prima di scendere in campo. Promette che a sostenerla - “saranno solo persone che hanno a cuore realmente il nostro paese e non hanno interessi personali o scopi particolari a ricoprire incarichi istituzionali”. Da qui un nuovo scenario che stravolge prospettive e previsioni. Intanto proseguono gli incontri degli altri candidati, fra presentazioni di lista e valutazioni degli assetti.

