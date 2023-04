Milazzo, la Giunta approva altri 3 progetti grazie ai fondi del Pnrr. Ecco quali sono

Dopo l’intervento di riqualificazione a San Paolino, la giunta municipale ha approvato gli altri tre progetti esecutivi relativi ai finanziamenti ottenuti con il PNRR. Ciò significa che adesso potranno partire le procedure per l’affidamento dei lavori.

Si tratta della realizzazione del parcheggio multipiano al Borgo che prevede un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, ma si opererà col primo stralcio funzionale di circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione di 81 posti auto.

Il secondo progetto riguarda l’intervento all’ex mercato coperto e al commissario di Ps (importo 2 milioni e 200 mila euro) per realizzare un centro servizi a supporto delle attività turistiche, mentre il terzo per circa 825 mila euro permetterà la riqualificazione urbana dell’area limitrofa al Castello (Borgo) per una migliore fruizione turistica del territorio.

