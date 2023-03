Antonio De Luca (M5S): «La Giornata della memoria per il terremoto di Messina è salva»

«La legge sull’istituzione della Giornata della memoria per il terremoto di Messina è salva. Il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all’impugnativa della legge». A darne notizia è il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca, promotore della legge nella scorsa legislatura e firmatario del successivo emendamento grazie al quale sono state superate le censure di illegittimità precedentemente sollevate dal CdM, che ha quindi ritirato il ricorso.

Appresa la notizia dell’impugnativa per una questione legata alla copertura finanziaria, il parlamentare regionale aveva infatti presentato un emendamento con il quale stanziava 200mila euro per la realizzazione e l’allestimento di una mostra permanente al Museo regionale di Messina dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908 e ulteriori fondi pari a 50mila euro l’anno per il mantenimento e la promozione della stessa.

«Con questa decisione del Consiglio dei Ministri – commenta il deputato Antonio De Luca - si chiude definitivamente questa vicenda e Messina avrà finalmente la sua Giornata della memoria per il terremoto del 1908. Sono davvero felice e orgoglioso per questa notizia che giunge da Roma. La memoria di quel tragico evento che ha cambiato la storia della nostra città non deve andare perduta e grazie alla legge regionale ogni anno verranno organizzate numerose iniziative».

