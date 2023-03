Alì Terme, Tommaso Micalizzi ufficializza la candidatura a sindaco

Tommaso Micalizzi si candida ufficialmente a sindaco di Alì Terme. La lista che lo sosterrà alle prossime elezioni amministrative di maggio si chiama “Si!”, ed è formata da imprenditori e professionisti del centro jonico.

“Il mio desiderio è quello di proiettare Alì Terme verso il progresso. In queste ore ho percepito tanto entusiasmo in paese e molte persone stanno già aderendo a questo progetto politico”, dichiara l'avvocato aliese. Questa candidatura è frutto di un accordo tra un gruppo di professionisti che cercavano una figura che potesse fare “sintesi”, individuandola così in Micalizzi.

Nei prossimi giorni verrà presentata la lista, che si sta per completare. "La mia sarà una campagna elettorale all'insegna del buonsenso. Presenteremo un programma credibile e soprattutto fattibile, costruito insieme al paese e che terrà conto delle esigenze e dei bisogni di tutti" conclude Micalizzi

