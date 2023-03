Milazzo, Foti: scongiurare la chiusura della Litoranea di Ponente

Anche il consigliere comunale Antonio Foti è intervenuto sulla situazione del Ponte Mela e in una interrogazione chiede al sindaco quali iniziative l’Amministrazione sta ponendo in essere al fine di scongiurare la chiusura della Litoranea di Ponente, arteria di collegamento di un tratto stradale fondamentale in termini di sicurezza e mobilità urbana.

Foti chiede anche di sapere se nel corso degli ultimi giorni, sono intercorse interlocuzioni formali con la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ottica della ricerca di soluzioni alternative; nonché la situazione riguardante lo stato di messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia ricadenti sul territorio comunale alcuni dei quali tutt'oggi risultano caratterizzati da una viabilità limitata.

“La Litoranea di Ponente rappresenta il principale collegamento tra Milazzo e Barcellona P.G. – sottolinea il consigliere - e, come tale, un'eventuale chiusura di quel tratto di strada provocherebbe non pochi disagi per i residenti del Comprensorio. Prioritario quindi aprire un tavolo istituzionale al fine evitare ulteriori problematiche per la nostra Città che, nel corso degli scorsi mesi, ha dovuto affrontare numerose difficoltà in termini di viabilità sui tratti stradali di entrata ed uscita dal territorio comunale”.

