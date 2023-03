Pace del Mela, Pagano si candida a sindaco e si scontra con La Malfa. Bianchetti rinuncia

Danilo Pagano si candida a sindaco di Pace del Mela. La conferma è arrivata ufficialmente oggi pomeriggio dopo incontri e confronti dei giorni scorsi. Il gruppo ha trovato convergenza in Pagano, l'architetto di 56 anni, attualmente capogruppo di minoranza consiliare ed erede della lunga esperienza politica del padre Francesco Pagano, e del fratello Carmelo, entrambi sindaci di Pace del Mela. Pagano propone «un modo diverso di amministrare, ascoltare la gente, programmare. Una visione innovativa ma soprattutto la voglia di mettersi al servizio dei cittadini e rilanciare il nostro paese».

Queste sono le basi per «dare ai Pacesi un’alternativa concreta». Pagano potrà contare sull’esperienza amministrativa di Santina Pandolfo, Carlo De Gaetano e Adriana Amendolia. Tutto questo con il sostegno e l’impegno degli on.li Cateno De Luca, leader del Movimento Sud Chiama Nord, e Matteo Sciotto, il quale con Pace del Mela ha un legame forte.

L'altro candidato competitor è il sindaco uscente Mario La Malfa, ragioniere di 50 anni e che punta al bis. Ieri a Giammoro ha aperto la campagna elettorale presentando la squadra che lo sosterrà in questa esperienza. «Mi contraddistinguo per la solidità del mio gruppo che in questi anni non ha mai avuto nessuna frattura» -ha detto La Malfa. Al suo fianco ancora una volta Monia Amendolia e Andrea Trio, oltre ad altre forze giovani. Si profila dunque una corsa a due. Sembra aver rinunciato a scendere in campo Angela Bianchetti, che comunque potrebbe riservare qualche sorpresa dell'ultimo minuto.

