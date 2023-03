Mazzarrà, riecco Pietrafitta. Si ricandida e chiede fiducia

Com’era nelle previsioni, Carmelo Pietrafitta ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle amministrative del 28 e 29 maggio, per proseguire il percorso intrapreso nel novembre del 2017. «Non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di ricandidarmi alla guida del mio paese – commenta – e ritengo di avere dimostrato con i fatti che questo mio sentimento non è solo di convenienza. In questi anni mi sono speso anima e corpo per Mazzarrà e sono fiero che si parli di noi per i risultati che stiamo riuscendo a raggiungere e le eccellenze del nostro florovivaismo».

Con un comune da risanare, ha centrato l’obiettivo di condurre l’Ente fuori dal dissesto, e ora finanziamenti per 16 milioni possono cambiare il volto della cittadina, ma ancora tanti sono i progetti per i prossimi 5 anni.

«Mazzarrà è un paese in rinascita – spiega – ma non è ancora finita. Abbiamo posto le basi e adesso bisogna consolidare. E questo è l’obiettivo. Fare di Mazzarrà Sant’Andrea un polo culturale, fare in modo che il nostro Comune continui a crescere costantemente in ogni settore. A partire proprio da quello florovivaistico che rappresenta il cuore pulsante della nostra economia».

