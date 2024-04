Messina, ecco i redditi in città. I più “ricchi” al centro storico e nella zona Nord LA TABELLA

Il picco al centro, ma la zona nord la fa da padrona, la periferia sud arranca. Ecco la mappa del reddito in città e non mancano di certo le sorprese.

L’analisi dei dati diffusi dal dipartimento della Finanze sul reddito pro capite degli italiani ci ha consegnato una Messina che è la prima delle tre grandi città siciliane, ma con Catania e Palermo, chiude la graduatoria nazionale dei centri con più di 120.000 contribuenti. I dati son riferiti alle dichiarazioni Irpef del 2023 e quindi legati ai redditi del 2022.

La città dello Stretto ha un reddito pro capite (per contribuente sarebbe meglio dire) di 20.982 euro che, non solo è il più alto delle tre città metropolitane dell’isola (Catania 19.843, Palermo 20.828) ma anche il più elevato fra i 108 comuni della provincia peloritana. Il reddito complessivo totale dichiarato da tutti gli italiani ammonta a oltre 970,2 miliardi di euro (58 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +6,3%) ed il valore medio di 23.650 euro. Cioè quasi 2.700 euro in più di quanto dichiarato a Messina nel 2022.

Sbirciando fra le pieghe degli open data messi a disposizione del ministero delle Finanze, per le grandi città, è possibile anche entrare ancor più nel dettaglio dei redditi. Infatti il Dipartimento, “spacchetta” il dato cittadino complessivo in base ai vari codici di avviamento postale aiutando così a realizzare uno spaccato di come siano distribuite le ricchezze sul territorio messinese. Incrociando i dati economici e i cap ecco che salta fuori la classifica per rioni.

Partiamo dai due estremi, il meglio e il peggio. La porzione di città con i reddito Irpef pro capite più alto è quella più centrale. Quella per intenderci con il cap 98123 che ha come indicazione geografica la zona di via Santa Cecilia, ma che comprende un po’ tutta la zona a cavallo del viale San Martino. La media del reddito dei 7.611 contribuenti è di 28.211 euro, quindi oltre 7.000 euro oltre la media cittadina.