Barcellona, morosità nei pagamenti: Forza Italia torna alla carica

I consiglieri comunali di Forza Italia tornano alla carica con un nuovo atto ispettivo per verificare l'esistenza o meno di presunte “morosità con i fornitori di energia elettrica”, relativamente agli immobili comunali destinati ad attività di interesse collettivo ed in particolare di fasce deboli.

A presentare una interrogazione rivolta al sindaco Pinuccio Calabrò, la consigliera Lidia Pirri alla quale si è aggiunto il capogruppo Tommaso Pino. Quasi sicuramente, già da oggi, potrebbero firmare l'atto ispettivo anche gli altri due consiglieri del gruppo che condividono l'opposizione contro l'esecutivo del sindaco esponente dello stesso partito. Il riferimento specifico è alla condizione dell'immobile di contrada Oreto, sede naturale del Centro territoriale socio riabilitativo-educativo, attualmente in disuso da oltre un anno, e che dovrebbe essere riattivato sulla base dei servizi previsti dal Piano di zona dei servizi sociali programmati in favore dei 13 Comuni del Distretto socio sanitario di cui Barcellona è capofila.

