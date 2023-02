Milazzo, un centro per anziani al PalaDiana: interrogazione di 4 consiglieri comunali

I consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano hanno presentato una interrogazione per creare un centro per anziani in una parte dei locali dell’ex immobile Diana antistante il palazzo Municipale. “L’immobile – si legge nella nota - è in pieno centro, facilmente raggiungibile a piedi e si presta alle esigenze degli anziani. Nella nostra città la fascia delle persone anziane è in continuo aumento, in tale ottica noi consiglieri abbiamo pensato a creare uno spazio di aggregazione per non lasciare indietro nessuno, mai”.

I consiglieri sottolineano che in passato hanno chiesto all’Amministrazione di conoscere se vi fosse l’intenzione della stessa di istituire dei centri sociali per anziani sul territorio comunale sia nel centro città sia nei quartieri di S. Giovanni, Grazia, S. Pietro, Bastione, S. Marina, S. Marco e Olivarella, indicando alcuni immobili comunali da adibire a tale scopo. “L’Amministrazione comunicò che quegli immobili proposti sarebbero stati destinati ad altro uso. Riteniamo invece che la questione vada seguita con una certa priorità. Sono molti gli anziani del nostro territorio che lamentano la mancanza di un centro di aggregazione e quindi è opportuno porre al centro delle nostre attenzioni i bisogni degli anziani insostituibile risorsa della nostra comunità”.

