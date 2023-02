Messina, Cateno De Luca elenca i risultati ottenuti a Palermo

Conferenza stampa al comune di Messina per la deputazione messinese di Sicilia Vera e Sud chiama Nord. Il leader del movimento Cateno De Luca insieme ai deputati Alessandro De Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto e al coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, hanno illustrato alla città i risultati raggiunti per Messina frutto dell’attività parlamentare nel corso di approvazione della Finanziaria regionale. La conferenza stampa è stata aperta anche dal sindaco della città di Messina Federico Basile.

"Messina protagonista - ha affermato il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca - continua ad essere il leitmotiv della nostra azione politica anche all’interno del Parlamento Siciliano. Abbiamo lavorato intensamente fornendo a questa legge di stabilità un’identità ben precisa grazie al contributo di ben 24 punti programmatici che hanno consentito di inserire misure fondamentali, elementi strategici per la Sicilia facendo fare marcia indietro al presidente Schifani anche sul tentativo maldestro di forzare le regole parlamentari. Oggi parliamo di Messina perché da qui è partito il nostro impegno".

Il leader di Sud chiama Nord ha elencato alcuni degli interventi specifici: "Recuperati 20 milioni di euro per l’ attività di ricerca idrica e realizzazione di opere di approvvigionamento; 25 milioni di euro per la bonifica e la valorizzazione dell'area ex Sanderson e ciò consentirà anche di poter procedere alla cessione al comune di Messina da parte dell’Esa dell’area in questione; 40 milioni di euro da destinare al risanamento; altri 40 milioni per lo sbaraccamento; per il progetto “Dopo di noi” previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per la Sicilia di cui 5 milioni andranno alle città Metropolitane; previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e 20 milioni di euro per la realizzazione di rifugi sanitari con priorità le città metropolitane. Da citare anche lo stanziamento di 10 milioni di euro per la redazione del piano di utilizzo del demanio marittimo e per la redazione dei piani regolatori".

