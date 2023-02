Consiglio Messina, tempo di modifiche al regolamento. De Luca non si dimette da presidente

Il consiglio comunale di Messina ha votato ad ampia maggioranza un pacchetto di modifiche del regolamento d'Aula. Servivano 22 voti favorevoli e su 29 presenti i "sì" sono stati 27. Favorevoli oltre alla maggioranza, Fratelli d'Italia, ma anche Ora Sicilia, e Forza Italia. Contrario il Pd di Felice CAlabrò e Antonella Russo. A fine seduta Cateno De Luca, che presiede il civico consesso, ha dichiarato che, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, non lascerà l'Aula. "Il sindaco Basile mi ha chiesto di supportarlo anche per la prossima sessione di bilancio e non posso che accontentarlo". Dunque Cateno De Luca non lascia ma rimarrà alla guida dell'Aula fino a Marzo

