Taormina, Gaberscek e Corvaia si sono dimessi. Ufficializzato il sostegno a De Luca

Diventano ufficiali le dimissioni degli esponenti della maggioranza che sono transitati tra le fila dell'aggregazione di Cateno De Luca in vista delle elezioni a Taormina.

Sono state protocollate ieri al Comune le dimissioni della presidente del Consiglio comunale, Lucia Gaberscek, e quelle dell'assessore Nunzio Corvaia, che fanno seguito a quelle date in precedenza anche dal delegato di Mazzeo, Giuseppe Lo Turco.

Gaberscek rinuncia alla presidenza del civico consesso e, a quanto risulta, sarebbe adesso intenzionata anche a rifiutare una eventuale rielezione di fine legislatura pure con la nuova maggioranza formatasi in Consiglio che le consentirebbe di essere votata sia dagli ex alleati del sindaco Mario Bolognari che da alcuni consiglieri di opposizione.

A questo punto per la successione di Gaberscek alla presidenza potrebbe avere disco verde, e trovarsi in pole position, l’attuale vicepresidente del Consiglio, Alessandra Caltabiano, che verrebbe indicata dalla maggioranza, ma non tramonta anche l'ipotesi che porta ad un'altra esponente della maggioranza, la consigliera Maria Grazia Russotti.

Non è escluso adesso che il sindaco Bolognari accelererà i tempi per la nomina dei due nuovi assessori, visto che c’è da sostituire sia Corvaia che anche Andrea Carpita che si era dimesso già in precedenza.

