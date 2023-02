Milazzo, il prof. Francesco Alesci (ex assessore della giunta Midili) lascia la politica

Il prof. Francesco Alesci dopo la revoca dell’incarico di assessore da parte del sindaco Midili ha deciso di chiudere per sempre con la politica. Lo fa con una lettera aperta alla città.

"Dopo quattro legislature ininterrotte in cui ho ricoperto la carica di assessore, consigliere e presidente di commissione e ancora assessore in quella in corso, dopo la revoca della mia carica istituzionale, ho deciso di lasciare la politica e dedicare più tempo alla mia famiglia e a me stesso. Sono stati due anni e più in cui ho incontrato associazioni culturali, compagnie teatrali, scuole di danza, scrittori,poeti,pittori,musicisti,istituzioni scolastiche, docenti e studenti,liberi cittadini. Anni che mi hanno arricchito dal punto di vista culturale e umano.Ho interpretato la politica secondo i canoni che mi hanno spinto a praticarla: impegno, passione, trasparenza, lealtà, spirito di servizio, solidarietà. Ci sono stanti momenti esaltanti grazie alle moltissime iniziative culturali realizzate a costo zero per le casse dell'Ente,ma anche momenti di grande amarezza,cbersaglio continuo e ripetuto da parte di chi , grazie al mio contributo determinante in campagna elettorale, siede nei banchi del consiglio comunale. Desidero ringraziare i miei collaboratori degli uffici Beni Culturali e Pubblica Istruzione che mi hanno accompagnato in questo faticoso percorso,e il Consiglio di Biblioteca, da me ideato, che a titolo assolutamente gratuito come previsto dal regolamento di istituzione, ha contribuito alla divulgazione della lettura e della letteratura, iniziative nelle quali gli assoluti protagonisti sono stati i ragazzi frequentanti le scuole del nostro territorio. A Milazzo l'augurio di tanta prosperità”.

