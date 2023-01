Messina, il 2023 sarà un anno fondamentale per le opere pubbliche

Ci sono una serie di opere pubbliche fondamentali che nel 2023 potrebbero arrivare ad una svolta, per dotare Messina di nuove chance dal punto di vista marittimo e viario e disegnarle addosso realmente un volto nuovo, dopo decenni di assoluta paralisi. Due su tutte, quelle decisive: la via don Blasco e il nuovo approdo di Tremestieri. E se per la prima gran parte del lavoro è stato già realizzato e proprio in quest’anno che inizia il percorso rivoluzionario potrebbe essere completato, per la seconda si è rimasti clamorosamente impantanati e difficilmente il 2023 vedrà la conclusione dei lavori dopo anni di stasi e una forte contrapposizione tra l’impresa aggiudicataria e l’amministrazione comunale, sfociata in un contenzioso legale, l’ennesimo di una lunga teoria di ricorsi e controricorsi che hanno purtroppo contraddistinto parecchie opere pubbliche dalle nostre parti. Eppure liberare la costa centro-nord dal traghettamento pubblico e privato era una delle priorità. C’è poi l’opzione di rendere molto più lunga, libera da superfetazioni, e inserita concretamente in un contesto urbano, l’area della Cittadella fieristica, per coniugarla alla Zona falcata, che rappresenta un’altra delle scelte fondamentali per rendere più “città di mare” Messina.

