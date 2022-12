Milazzo, caso multe con photored: il 75% per passaggi col rosso

Una seduta che è servita a fare chiarezza quella del consiglio comunale di ieri sulle multe elevate al semaforo dell’asse viario. Chiarezza su due punti chiave: il primo è che la prevalenza delle infrazioni ha riguardato il passaggio col semaforo rosso e quindi per i trasgressori non ci sono appigli che tengano, la seconda è che per i cosiddetti “cambi di corsia” l’Amministrazione dopo l’iniziale atto di indirizzo alla comandante della Polizia locale per valutare l’annullamento dei verbali e la constatazione che tale iniziativa può essere adottata solo dalla Prefettura, ha richiesto sempre alla dirigente del corpo dei vigili, Giuseppa Puleo, di inviare una richiesta sempre all’Ufficio del Governo, affinché si valutino le possibilità di una archiviazione. Non ci sono terze ipotesi – come ha sottolineato il sindaco Pippo Midili che ieri mattina ha relazionato a lungo in Aula, rispondendo anche alle numerose domande dei consiglieri di opposizione (Maisano, Crisafulli, Foti e Andaloro), a meno che – e questo il primo cittadino non lo ha escluso – qualcuno voglia portare avanti una battaglia per verificare tecnicamente se il photored (o Autostop Hd come viene definito) o lo stesso semaforo presentassero delle discrasie di programmazione.

