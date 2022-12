Il Comune di Rometta assegna la priorità a servizi e opere pubbliche

Solidità del bilancio e programmazione in fase di decollo. Il consiglio comunale di Rometta ha approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024 e il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023/2025. «Tutto è imperniato sulla pianificazione delle attività – dichiara il sindaco Nicola Merlino –. Le Aree del Municipio del centro tirrenico avranno a disposizione obiettivi e risorse per proseguire quanto previsto. Continuiamo ad effettuare tutti i servizi, dal trasporto ai servizi sociali, passando per la manutenzione del verde, la raccolta differenziata e tanto altro. Nonostante le difficoltà economiche aggiuntive che si sono registrate negli ultimi tempi – prosegue Merlino – i servizi sociali li abbiamo ampliati sia per gli anziani che per i disabili. In questo settore, infatti, c’è stata una previsione aggiuntiva di somme per tutelare i nostri cittadini più fragili. Sono oltre quindici i lavori pubblici che proseguiranno e inizieranno nel 2023. Altresì, la Tari è di circa un terzo inferiore rispetto a tutti i Comuni siciliani. Il bilancio rispetta tutti i parametri rispettati». Il sindaco e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Pippo Saija hanno presentato in Aula le opere in itinere e quelle che saranno avviate nel 2023.

