Taormina, una nuova piattaforma per puntare sui giovani

La corsa al voto a Taormina ha registrato in questi giorni importanti novità con una presa di posizione fatta registrare ieri dall'ex primo cittadino della Perla dello Ionio, Mauro Passalacqua, che in un documento ha fatto sapere di essere pronto con il proprio gruppo a lanciare una nuova piattaforma politica e di voler puntare sui giovani.

Al momento lo stesso Passalacqua non si sbilancia sulla sua candidatura a sindaco e chiarisce che non si tratta di una mossa che lo pone fuori dalla maggioranza di governo, dentro la quale ricopre la presidenza del “Consorzio Rete Fognante” e dove il sindaco Mario Bolognari conta ancora sul suo sostegno per la propria ricandidatura. Ma Passalacqua a questo punto riaccende, in ogni caso, le speranze di quella parte dell'opposizione che, ormai da diverso tempo, guarda ad una sua candidatura in vista delle elezioni.

