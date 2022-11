Messina, nel dossier di Salvini non c’è solo il Ponte

Di cosa discuteranno Matteo Salvini, Roberto Occhiuto e Renato Schifani durante l’incontro convocato a Roma per martedì prossimo? Del collegamento tra l’Isola e il Continente, ed è un fatto assodato. Ma non solo. Nel “dossier” che i tecnici e gli esperti del ministero delle Infrastrutture stanno predisponendo per il leader della Lega, ci sono anche tutte le opere connesse al Ponte, tutti gli interventi su Messina e nell’area dello Stretto. E nei prossimi giorni, oltre ai presidenti delle due Regioni, il ministro ha intenzione di incontrare anche le amministrazioni locali di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Un investimento, quello sul Ponte, che è molto più ampio, che ha connotazione e rilevanza europea e che serve a riaccendere i riflettori su questa porzione di fondamentale importanza per il Mediterraneo. Questo è il ragionamento che il Governo Meloni, pur con qualche distinguo e tra inevitabili mugugni interni, sta cercando di portare avanti fin dai primi giorni del suo insediamento.

Salvini, in questi giorni, ha anche incontrato una delegazione del Consiglio nazionale degli ingegneri, trovando «piena condivisione sull'avvio dei lavori che, una volta arrivati a compimento, permetteranno l'attraversamento di 6 milioni di veicoli l'anno e di 60mila treni. Numeri ben superiori rispetto agli attuali, condizionati dai tempi di attesa per il collegamento via nave. La costruzione della rete ferroviaria tra le due sponde dello Stretto – è stato ribadito – avrà un forte impatto sulla rete locale destinata a mettere in connessione le aree portuali di Messina, Catania e Palermo: un sistema infrastrutturale che potrebbe fare della Sicilia il più grande porto del Mediterraneo. Ecco perché il progetto del Ponte prevede anche la realizzazione di una serie di opere sui territori regionali. A cominciare da Messina».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata