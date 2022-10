Messina, si insedia l'assessore Roberto Cicala: alla Patrimonio Spa subentra Ivano Cantello

Oggi primo giorno di lavoro effettivo per il neoassessore Roberto Cicala dopo l’annuncio di un paio di settimane fa infatti l’esperto informatico ha potuto prendere possesso ufficialmente della sua nuova carica, contestualmente il sindaco Federico Basile ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Patrimonio Messina S.p.A. che era stata guidata sin dalla sua nascita proprio da Roberto Cicala.

Il nuovo presidente è Ivano Cantello e i due consiglieri di amministrazione sono Ivan Cute’ e Giusi Calanni Fraccono.

Cantello è stato consigliere comunale nelle file dell’MpA dal 2008 al 2013. Recentemente è stato in lista con il movimento di Cateno De Luca me nelle file di Orgoglio Siculo alle regionali. E ispettore della Guardia di Finanza in servizio a Catania.

Ivan Cutè è, invece, ex presidente della V municipalità. Due anni fa lasciò Forza Italia per aderire alla Lega che, per le elezioni amministrative si schierò, con la regia di Nino Germanà, a sostegno di Federico Basile.

