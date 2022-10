Amministrative 2023, a Sant'Agata Militello spunta il terzo polo

Anche l’avvocato Marco Vicari potrebbe essere candidato a sindaco alle Amministrative del 2023 a S. Agata Militello.

Il 48enne assessore nell’esecutivo Sottile dal 2013 al 2018, già consigliere provinciale e figlio di Alfredo Vicari, sindaco dal 1978 al 1992, ha ufficializzato la creazione di una sorta di terzo polo, in antitesi tanto al gruppo dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Bruno Mancuso, da cui non è ancora giunta alcuna indicazione ufficiale per la candidatura, quanto al gruppo di opposizione di cui l’avvocato Paolo Starvaggi si è già fatto interprete formalizzando la corsa alla fascia tricolore.

«Oggi più che mai S. Agata ha necessità di una proposta alternativa, una proposta terza, che vada oltre le contrapposizioni e gli steccati ormai esistenti da 25 anni», sottolinea Marco Vicari, nel passato leader territoriale dell’Unione di centro, che oggi si pone sulla rotta già tracciata con la recente esperienza alle regionali nella lista di “Sicilia Vera” con De Luca.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata