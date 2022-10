Messina, Basile convoca a Palazzo Zanca la nuova deputazione messinese

Chi saranno i due nuovi assessori? Chi farà il vicesindaco o la vicesindaca? E a chi andrà la presidenza di Messina Servizi? E quella di Arisme, l’Agenzia del Risanamento? «Mi prendo 48 ore di riflessione», dice Federico Basile, mentre entra nell’arena, dove lo aspettano decine di studentesse e studenti, informati e preparatissimi, pronti a sottoporlo a un fuoco di fila di domande. E l’arena, in questo caso, è l’elegante auditorium della Ses-Gazzetta del Sud, la location della prima puntata che ha inaugurato la quarta stagione di “Scirocco”, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi.

Si andrà per step, questo è certo. Entro lunedì il sindaco annuncerà i nomi dei sostituti dei due assessori uscenti, Francesco Gallo e Dafne Musolino, eletti rispettivamente alla Camera e al Senato. Le altre decisioni matureranno successivamente. Molta curiosità c’è anche sull’assegnazione della vicesindacatura. Sotto la guida di De Luca, furono due gli assessori che si diedero il cambio, il primo a essere vicesindaco fu Salvatore Mondello, poi Carlotta Previti. Basile, a sorpresa, ha indicato, invece, Francesco Gallo, per il ruolo politico che l’assessore allo Sport ha svolto, soprattutto negli ultimi tempi, un’opera preziosa di raccordo e utile anche sul piano organizzativo, durante la campagna elettorale per le Amministrative e poi per le Politiche e le Regionali. Ruolo che Cateno De Luca ha individuato, vista anche la lunga amicizia che lega Gallo all’ex sindaco, candidandolo proprio nel Collegio uninominale della Camera. Adesso la responsabilità della scelta ricade su Basile, il quale potrebbe anche scegliere una sorta di rotazione tra gli assessori. Ma questo è uno dei nodi che dovrebbe essere sciolto nel fine settimana.

