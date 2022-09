Messina, clima teso a Palazzo Zanca: oggi l’assemblea dei dipendenti

Il periodo è di quelli “caldi”, anche se l’estate finisce proprio oggi. E il piano delle assunzioni annunciato dall’amministrazione Basile non è un deterrente. Tra i dipendenti comunali il malcontento cresce, cresce da qualche anno a questa parte, complice il prevalere del bastone sulla carota durante il mandato dell’ex sindaco Cateno De Luca, ma anche della segretaria generale Rossana Carrubba, il cui ruolo è sempre più centrale nella macchina amministrativa di Palazzo Zanca. Così è facile attendersi toni accesi all’assemblea convocata per oggi, alle 11.30, nel salone delle Bandiere del Comune, dai rappresentanti di categoria e aziendali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa e Silpol. Sei i punti all’ordine del giorno: salario accessorio 2021 e contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021; fabbisogno del personale 2022-2024; preintesa nuovo contratto nazionale 2019-2021; progressioni verticali; problematiche relative alla polizia municipale; sicurezza sui luoghi di lavoro. Sei punti che però non dicono tutto del clima che il “meteo” sindacale prevede per l’assemblea di oggi.

