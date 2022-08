Regionali Sicilia, Cateno De Luca non si “consegna”

"Nonostante le difficoltà rappresentate dalla raccolta delle firme, non abbiamo alcuna intenzione di consegnarci a qualcuno. Sono arrivate tante proposte, ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo". Lo ha detto Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della regione siciliana, nel corso di una conferenza stampa alla Camera in cui ha presentato il progetto politico "Sud chiama Nord - De Luca sindaco d’Italia". "Lo abbiamo già dimostrato, siamo riusciti a governare Messina fuori dagli schieramenti politici, governeremo la Sicilia ed eleggeremo anche i nostri deputati e senatori", spiega. "La nostra non è un’avventura: siamo persone che hanno dimostrato di saper amministrare, siamo il 'nuovo garantito'. Nuovo perché non abbiamo la responsabilità di questo sfascio, garantito perché abbiamo dimostrato nella nostra esperienza di saper amministrare e di garantire risultati", conclude.

© Riproduzione riservata