Verso le regionali, Pippo Lombardo si dimette da Messina Servizi

Pippo Lombardo si è dimesso da presidente della MessinaServizi. L’addio è stato formalizzato nella tarda serata di ieri, dopo aver firmato l’ultimo atto: il piano da cento assunzioni, sia nel verde che nel servizio ordinario, che andrà in Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni.

Lombardo lascia l’incarico perché, da presidente di Sicilia Vera, si candiderà al fianco di Cateno De Luca, probabilmente sia alle Politiche che alle Regionali (ovviamente in assenza di election-day). Scenderà in campo anche De Luca, con una candidatura al Senato: il collegio sarà lo stesso dell’ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese, apertamente sfidato dal leader di Sicilia Vera.

Definitiva, invece, la rottura con l’europarlamentare Dino Giarrusso, così come quella con il meridionalista Pino Aprile, che a quanto pare aveva chiesto collegi blindati in Sicilia. Tra gli altri possibili candidati del gruppo deluchiano sono caldi i nomi di Danilo Lo Giudice, attuale deputato regionale e sindaco di Santa Teresa, e l’ex Iena Ismaele La Vardera, in queste ore a Roma con De Luca per chiudere la partita delle candidature anche al Nord.

